Mısır'dan 11 yıl sonra ilk ziyaret

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Şukri'yi ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, mevkidaşıyla son bir ayda üçüncü kez görüştüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın Doha'da görüşmesinden bu yana ilişkilerimizin kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bugün mevkidaşım ve kardeşim Şukri'ye bu ivmeyi sürdürme irademizi yineledik. Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Türkiye-Mısır ilişkilerinin ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız. Bugünkü görüşmemizde aslında temelde görüşlerimizin çok ayrı olmadığına, bazı yöntemler konusunda farklı düşünebildiğimize fakat bir yol haritası üzerinde çalışarak daha yakın işbirliği içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz ve önümüzdeki süreçte birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye konusunu da ele aldıklarını, ileriki süreçte yapılabilecek dörtlü toplantılar hakkında Şukri'yi bilgilendirdiğini aktararak, "Suriye'deki kalıcı barış ve istikrar, hepimiz için önemli. Bunun için ciddi adımların atılması lazım. Bu konuda hemfikiriz. Bu konuda da yine yakın işbirliği içinde olacağız. Görüş alışverişinde olacağız." diye konuştu.

Bölgenin huzur ve bekasının kendileri için de önemli olduğunu ve mevkidaşı Şukri ile Libya hakkında da konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, Libya'da adil, hür ve şeffaf bir seçim olması gerektiğini ve bu seçimin şartları konusunda da mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Fransa'da senatörlerin terör örgütü PKK/YPG teröristlerine onur madalyası vermesine ilişkin şunları kaydetti:

"PKK, Avrupa Birliği terör listesinde, yani terör örgütü olarak tanınmıştır, yine Fransa'da da terör örgütüdür ama maalesef Fransa'da senatörler, milletvekilleri bu teröristlerle, eli kanlı terör örgütünün temsilcileriyle bir araya geliyorlar. Ödül veriyorlar. Bu da işte terörle mücadeledeki iki yüzlülüğün en güzel örneğidir."