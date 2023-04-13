HDP'li Beştaş, Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı

HDP Siirt Milletvekili de olan Beştaş'ın içerisinde bulunduğu, Mehmet Vefa Uysal yönetimindeki 06 CJU 114 plakalı otomobil, Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda şarampole devrildi.

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