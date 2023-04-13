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Bahçelievler'de bir ortaokulda korkutan manzara

Bahçelievler'de bir ortaokulun duvarlarında derin yarık ve çatlaklar oluştu. Eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerin velileri tedirgin olduklarını dile getirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 23:39, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 23:57
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Bahçelievler'de bir ortaokulda korkutan manzara

Bahçelievler Yenibosna'da bir okulun duvarlarında derin yarık ve çatlaklar oluştu. Okulun dış cephesinde bir çok yerde meydana gelen çatlaklar, velileri tedirgin etti. Bunun üzerine bir araya gelen bazı veliler, okul yönetimiyle görüşmeye gitti. Yönetim ise, daha önce yapılan incelemeler sonucunda okulun depreme dayanıklı olduğunu söyledi. Öte yandan, olası bir depremde yıkılacak gibi duran okul, tahliye edilen okullar arasında yer almıyor.

"Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okula göndermek istiyoruz"

Okulun iyi durumda olmadığını belirten öğrenci velisi Suna Altuntaş "Biz öğretmenimizle görüşmüştük. O da denetlemenin yapıldığını bir sakınca olmadığını söyledi. Şuanda dışarda da hasar olduğunu gördük. İyi durumda görünmüyor. Bir grup arkadaş gittiğinde sonucun iyi çıktığı söylenmişti. Sınıf öğretmenimizde öyle söyledi. Böyle olursa gidip görüşmek lazım. Ben o kadar kötü olduğunu bilmiyordum. İstanbul'da deprem beklenirken bu durum çocuklar için çok tehlikeli. İstanbul'da olduğumuz için sadece okul için değil evimiz içinde korkuyoruz. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okula göndermek istiyoruz" dedi.

"Dökülen sıvaların çocukların kafasına düşme ihtimali de var"

Sürekli okul yolunu kullanan mahalle sakini Ahmet Aşçıoğlu "Okulun arka tarafında da çatlaklar var. Bunu bir uzman görünce söyler. Dökülen sıvaların çocukların kafasına düşme ihtimali de var. En kötü ihtimal olarak yıkılacak diye bekliyoruz. Daha önce burası depreme dayanıklı olsun diye güçlendirildi. Güçlendirilme yeterli değil binanın demirleri gözüküyor. Burayı her gün gören velilerin söylemesi lazım. Okul müdürüne bu konuda ne yaptıklarını sormaları lazım. Okul aile birliği başkanları ne yapıyor belli değil. Yarın öbür gün bina yıkılınca yalandan alacaklar. Başkalarını suçlayacaklar. Hepsi palavra o gün boşuna ağlamasınlar" şeklinde konuştu.

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