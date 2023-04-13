'Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan, iki bayrak'

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Günde 13 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Hemen Yaptır!
Günde 13 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Meteoroloji paylaştı: Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Meteoroloji paylaştı: Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Gram altında yükseliş durmuyor! 13 ayın zirvesinde
Gram altında yükseliş durmuyor! 13 ayın zirvesinde
Giresun'da İl Özel İdaresi'nde 4 üst düzey görevliye soruşturma
Giresun'da İl Özel İdaresi'nde 4 üst düzey görevliye soruşturma
Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili yarın çalacak
Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili yarın çalacak
Fiyatı sürekli artan otomobil altın oldu
Fiyatı sürekli artan otomobil altın oldu
YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı
YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
Et ve Süt Kurumu taklitlerine rekor ceza
Et ve Süt Kurumu taklitlerine rekor ceza
Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi belli oldu
Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi belli oldu
Dönüşüm kredisinde faiz destek oranı ve limit yükseltildi
Dönüşüm kredisinde faiz destek oranı ve limit yükseltildi
Ara tatil kaç gün olacak?
Ara tatil kaç gün olacak?
11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Asgari ücretliye Temmuz zammı
Asgari ücretliye Temmuz zammı
Erdoğan'dan kamu bankalarına 'Togg'a özel kredi' çağrısı
Erdoğan'dan kamu bankalarına 'Togg'a özel kredi' çağrısı
Emekli maaş ve ikramiyeleri yarın ödenmeye başlanacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri yarın ödenmeye başlanacak
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi
Sağanak nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sağanak nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün ara verildi
'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'
'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan, iki bayrak'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan, iki bayrak. Gözümüzü kırpmadan bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 23:55, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 23:57
Yazdır
'Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan, iki bayrak'

Ankara Büyükşehir Belediyesi 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, toplanan her kuruş verginin hesabını millete vermenin her demokraside bulunması gereken temel bir kural olduğunu belirtti.

Millet İttifakı'nın bütün belediye başkanlarının yaptıkları bütün harcamaların hesabını verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının çalışmalarının sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yankılandığını kaydetti.

Millet İttifakı'nın terörle işbirliği yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan, iki bayrak. Gözümüzü kırpmadan bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz." diye konuştu.

Kendi iktidarlarında her evde huzurun, bereketin olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sorunların tamamını düzelteceklerini kaydetti.

Seçimlerin kaderini ilk kez sandığa giden 5,5 milyon gencin belirleyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim' demeyin. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız ve dünya siyaset tarihine çok önemli bir armağan bırakacaksınız." dedi.

- "Birlikte tarih yazacağız ve birlikte kazanacağız"

Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüye çıktı. Akşener, "Başbakan Meral Akşener" sloganlarına, "Oy verirseniz olurum. Öyle bağırmakla olmaz. Oy verin olayım." diyerek karşılık verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince sosyal belediyecilik alanında atılan adımlara değinen Akşener, Başkan Mansur Yavaş'ın projelerinin gurur verici olduğunu ifade etti.

Siyasete girmeden önce Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Akşener, Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Savaşı sonrasında gazi olan Recep Çavuş'un arasında geçen diyaloğu anlattı.

"İşte bugün Recep Çavuş'un torunları burada." diyen Akşener, "Cumhuriyet'le kavga edenler, Atatürk'le kavga edenler; Recep Çavuş'un torunları 14 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanını seçecekler inşallah. Haram yemeden, hırsızlık yapmadan, adam kayırmadan, Recep Çavuşları yaşatarak, 15 Mayıs sabahı, baharlar gelecek. Birlikte tarih yazacağız ve birlikte kazanacağız." açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, "Ankara gibi bir şehrin başkanlığını yapmadım ama belediyelerin benzer problemleri ve benzer projeleri var." dedi. Karamollaoğlu, hizmetlerinden dolayı Başkan Yavaş'ı kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise dört yıl boyunca yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirilecek projeleri anlattı.

Göreve başladıktan sonra tüm ihaleleri canlı yayımlamaya başladıklarını bildiren Yavaş, "Bugüne kadar 3 bin 500 ihaleyi canlı yayınladık." bilgisini paylaştı.

Tamamlanan projelerin maliyetlerini pankartlarla Ankaralılara duyurduklarını kaydeden Yavaş, bu uygulamalar sonucunda çok sayıda uluslararası ödül aldıklarını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber