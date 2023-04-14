Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Köprü ve otoyollar Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 20 Nisan perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Ayrıca, Marmaray'ın yanısıra Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Başkentray ve İzban seferleri ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri de 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.