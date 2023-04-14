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İdris Naim Şahin, FETÖ'cü Dumanlı'ya böyle destek vermiş!

İYİ Parti'nin Ordu 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği İdris Naim Şahin'in FETÖ'cüler için seferber olduğu günler ise hafızalardaki yerini halen koruyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 01:39, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 01:42
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İdris Naim Şahin, FETÖ'cü Dumanlı'ya böyle destek vermiş!

FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014 tarihinde gözaltına alındığında desteğe ilk koşanlardan biri de İdris Naim Şahin olmuştu.

Şahin, Dumanlı gözaltına alınırken destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna'da bulunan binasına gitmiş, kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı'nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti. Şahin, kaleminin ve saatinin hatıra olarak kalacağını söylemişti.

İşte o görüntüler

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