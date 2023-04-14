Hatay'da, 'deprem terazileri'nin olduğu caminin depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Antakya ilçesinde, 600 yıllık tarihinin yanı sıra mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütununla da bilinen Mahremiye Camisi'nin, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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