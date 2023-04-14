Hatay'ın 3 ilçesinde hastane yapımı için kamulaştırma yapılacak
Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazlar yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 07:43, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 07:44
Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazların yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi ile Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar yeni devlet hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazların da yeni şehir hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.