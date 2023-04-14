Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarının önemi daha da artarken, hükümetten bu konuda yeni bir adım daha geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kentsel dönüşüm kredisinde limitler yeniden düzenlendi.

Karar ile yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıkarıldı. Kredi üst limitleri de güçlendirme kredisinde 240 bin liradan 320 bin liraya, konut yapım ve konut edinme kredilerinde 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya, işyeri yapım kredisinde 600 bin liradan 800 bin liraya ve işyeri edinme kredisinde 250 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ