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EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanlar da dahil milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi bugün ödenmeye başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurmuştu

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 08:44, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 08:46
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EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurdu.

Emekliler aylıklarını bugün almaya başlayacak. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar.

Buna göre, SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesi yarın ödenecek. Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise 15 Nisan'da ödeme yapılacak. 24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan'da hesaplarında olacak.

Bağkur kapsamında ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan'da ödenecek. Ödeme günü, ayın 27 ve 28'i olanların ise 18 Nisan'da hesaplarına yatırılmış olacak.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların da Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek.

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