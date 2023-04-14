Depremde yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Soruşturma kapsamında, Adıyaman'da yıkılan ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi Mahmut Nedim Evli, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

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