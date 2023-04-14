'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Meteoroloji paylaştı: Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Meteoroloji paylaştı: Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Gram altında yükseliş durmuyor! 13 ayın zirvesinde
Gram altında yükseliş durmuyor! 13 ayın zirvesinde
Giresun'da İl Özel İdaresi'nde 4 üst düzey görevliye soruşturma
Giresun'da İl Özel İdaresi'nde 4 üst düzey görevliye soruşturma
Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili yarın çalacak
Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili yarın çalacak
Fiyatı sürekli artan otomobil altın oldu
Fiyatı sürekli artan otomobil altın oldu
YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı
YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
Et ve Süt Kurumu taklitlerine rekor ceza
Et ve Süt Kurumu taklitlerine rekor ceza
Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi belli oldu
Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi belli oldu
Dönüşüm kredisinde faiz destek oranı ve limit yükseltildi
Dönüşüm kredisinde faiz destek oranı ve limit yükseltildi
Ara tatil kaç gün olacak?
Ara tatil kaç gün olacak?
11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak

Milyonlarca emeklinin aylıkları ve ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesi ve aylıklar bugün ödenmeye başlanacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 10:18, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 10:20
Yazdır
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak

Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşları ödenecek, EYT'liler de ilk aylıklarını alacak.

SSK emeklilerinden ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olanlara, hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün ödenecek.

Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise ödemeler yarın yapılacak.

24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri 16 Nisan'da hesaplarında olacak. EYT işlemlerini tamamlamış ve aylık hakkı kazananlar da ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alacak.

Bağ-Kur kapsamında emekli olanların da aylık ve ikramiyeleri erken ödenecek. Ödemeler 17 ve 18 Nisan'da emeklilerin hesaplarına yapılacak.

Ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların 17 Nisan'da, ayın 27 ve 28'i olanlar ise 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da hesaba geçecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber