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2023-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden 2023-YÖKDİL/1 sınav sonuçlarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 11:05, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 11:59
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2023-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

DUYURU

(14 Nisan 2023)

2023-YÖKDİL/1: Sınav Sonuçları Açıklandı

26 Mart 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 26 Mart'ta yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kağıtları ve soruların doğru cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YÖKDİL'e giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarında yaptığı işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevaba bakabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenirken, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilecek.

Sonuçlar için Tıklayınız.

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