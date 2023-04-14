Şanlıurfa'da kayıp iş insanının cesedi su kuyusunda bulundu

Yapılan incelemede Kadir Önkol'a ait olduğu tespit edilen ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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