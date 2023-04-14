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Nisan ayı 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:- "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık"- "Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 11:36, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 11:37
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Nisan ayı 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay ödenecek 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile, bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını ile bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Bakan Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim."

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