Cumhurbaşkanlığı PPGM'den seçim için ayrılan kamu görevlileri yazısı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, seçim için ayrılan kam görevlilerinin geri dönüşüne yönelik resmi yazıyı tüm Bakanlıklara gönderdi.

Resmi yazıda, aday olamayanların, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin seçim sonuçlarının yayımlanması beklenmeksizin görevlerine dönebilecekleri belirtildi. Geri dönenlerin atanmaları ilgili Bakan veya atamaya yetkili amir tarafından yapılacaktır.

Aday olmak amacıyla görevinden ayrılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinden göreve dönüş talebinde bulunanlar ayrıldıkları görevlere atanacaktır.

Yönetici nitelikli kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta iken aday olmak için ayrılanlardan adaylığı veya seçimi kaybetmeleri üzerine talepte bulunanların ayrıldıkları kadro, pozisyon ve görevlerin dolu olması halinde haklarında 375 sayılı KHK'nın ek 35 ve 37. maddeleri uygulanacaktır.