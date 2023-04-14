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'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'

"24 Nisan tarihi itibarıyla artık ülkemizde 81 ilde merkez ve ilçelerde hiçbir eksiklik kalmadan, eğitim öğretim kaldığı yerden devam etmiş olacak ve hayatın o bölgedeki normalleşmesiyle ilgili en önemli adımı Milli Eğitim Bakanlığı olarak da tamamlamış olacağız bu tüm merkez ve ilçelerdeki okulları açarak"- "Bugün itibarıyla nakillerini diğer illere aldırıp, tekrar 10 ile dönen öğrenci sayımız 32 bin 659'a ulaştı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 12:51, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 12:53
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'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "24 Nisan tarihi itibarıyla artık ülkemizde 81 ilde merkez ve ilçelerde hiçbir eksiklik kalmadan, eğitim öğretim kaldığı yerden devam etmiş olacak ve hayatın o bölgedeki normalleşmesiyle ilgili en önemli adımı Milli Eğitim Bakanlığı olarak da tamamlamış olacağız bu tüm merkez ve ilçelerdeki okulları açarak." dedi.

Özer, Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatil programında, 10 Nisan itibarıyla 79 ilde merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretimin normalleştiğini söyledi.

Geriye iki ilin kaldığını belirten Özer, "Hatay'da, 3 Nisan'da o mevcut açmış olduğumuz ilçelere ilave olarak İskenderun'da, 10 Nisan'da da Belen, Hassa ve Kumlu'da eğitim öğretim başladı." diye konuştu.

Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay ve Adıyaman valiliklerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde, 24 Nisan yani bu bir haftalık ara tatilden sonra Hatay ve Adıyaman'da da merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Dolayısıyla, 24 Nisan tarihi itibarıyla artık ülkemizde 81 ilde merkez ve ilçelerde hiçbir eksiklik kalmadan, eğitim öğretim kaldığı yerden devam etmiş olacak ve hayatın o bölgedeki normalleşmesiyle ilgili en önemli adımı Milli Eğitim Bakanlığı olarak da tamamlamış olacağız bu tüm merkez ve ilçelerdeki okulları açarak."

Özer, deprem bölgesine dönen öğrencilere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Deprem bölgesindeki hayatı normalleştirme adımları, daha önceden bu 10 ilimizden diğer illere giden, nakillerini aldıran öğrencilerimizin de geriye dönüşlerini hızlandırdı. Bugün itibarıyla nakillerini diğer illere aldırıp, tekrar 10 ile geri dönen öğrenci sayımız 32 bin 659'a ulaştı. Ben inanıyorum ki 24 Nisan tarihi itibarıyla Hatay ve Adıyaman'da da tüm merkez ilçeleri açtıktan sonra bu rakam her geçen gün daha fazla artacaktır. En fazla geri dönüşün olduğu ilk 4 il, 8 bin 269 öğrenciyle Kahramanmaraş, 6 bin 472 öğrenciyle Gaziantep, 6 bin 181 öğrenciyle Hatay ve 3 bin 519 öğrenciyle Malatya oldu. Gördüğünüz gibi, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da öğrencilerimiz hızlı bir şekilde artık dönmeye başladı. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız ve hızlı bir şekilde toparlanırız."

(Sürecek)

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