Hakkari'de polis araçlarına taş attıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı

İlçede, 10 Nisan'da yapılan Yeşil Sol Parti seçim irtibat bürosunun açılışının ardından terör örgütü PKK lehine sloganların atılması ve zırhlı polis araçlarının taşlanmasına ilişkin soruşturma yürütüldü.

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