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Hatay'da, depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda 58 kişi tutuklandı

Soruşturmalar kapsamında yakalanan 111 şüpheli adli kontrolle, 24'ü de savcılık işlemlerinin ardından salıverildi- Firari 125 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılan soruşturmalarda 74 zanlı için yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 14:49, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 14:51
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Hatay'da, depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda 58 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 58 şüpheli tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 6 Şubat'tan 14 Nisan'a kadar aralarında müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu ve fenni mesullerin de bulunduğu 437 şüpheli tespit edildi.

Farklı tarihlerde yakalanan zanlılardan 58'i nöbetçi hakimliklerce tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin adliyedeki işlemleri devam ederken, 111'i adli kontrol şartıyla, 24'ü savcılık talimatıyla salıverildi.

Firari 125 zanlı hakkında yakalama çıkarılan soruşturmalarda, 74 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi, 39 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan 5 zanlının ise avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildiği öğrenildi.

- Rönesans ve 600 Evler sitelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti

Tutuklular arasında, 1200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy ile yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş de yer aldı.

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun da arasında olduğu 1000'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu da soruşturmalar kapsamında cezaevine gönderildi.

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun da tutuklanmıştı.

Coşkun'un yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için de Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca 28 Şubat'ta iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması isteği Adalet Bakanlığına iletilmişti.

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