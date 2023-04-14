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İBB Meclis toplantısında 'cami sattınız' gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü Nisan ayı meclis toplantısında, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşma yaptığı sırada CHP'li meclis üyelerinden cami sattığı yönünde suçlama geldi. Bunun üzerine Başkan vekili M. Tevfik Göksu, " Biz Camii satmayız cami yaparız. Siz cami yıkarsınız. Haddini bil terbiyesiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 15:24, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 15:26
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İBB Meclis toplantısında 'cami sattınız' gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısının 3. Birleşimi Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında İBB Başkanlık binasında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında belediyenin 2022 yılı faaliyet raporu ele alındı.

Toplantıda daha sonra İBB AK Parti Grup başkanvekili M. Tevfik Göksu'nun söz aldığı esnada salonda sinirler gerilirken, CHP'li üyelerle sözlü atışmaya giren Göksu'ya, cami sattığı yönünde bir suçlama geldi. Bunun üzerine AK Parti Grup başkanvekili M. Tevfik Göksu, " Biz cami satmayız cami yaparız. Siz ise cami yıkarsınız. Haddini bil terbiyesiz" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Göksu'nun sözlerinin ardından AK Partili meclis üyeleri de tartışmaya dahil oldu. Tartışmaların uzaması üzerine 3. Birleşimi Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma ara verdi.

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