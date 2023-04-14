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ABB Meclisi Başkan Vekili Ünal'dan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 15:33, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 15:48
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ABB Meclisi Başkan Vekili Ünal'dan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Ünal'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Kamu İhale Kanunu'nun 10. maddesinin 3. fıkrasında aranan koşullara uyulmaksızın geçersiz iş deneyim belgelerinin geçerli kabul edildiği öne sürüldü.

İlgili düzenlemede, "belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesi için en az 1 yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip bulunması ve bu sürede bu kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiği" aktarılan dilekçede, bu koşulların sağlanmaması halinde tüzel kişiliğin ortağının iş deneyim belgesinin kullanılamayacağı, ihale teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirtildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen 2022/1136042 kayıt numaralı ihalede yüklenici İnterkon Mühendislik Müşavirlik şirketinin KLV İnşaat adına düzenlenmiş iş deneyim belgesini kullandığı aktarılan dilekçede, KLV İnşaat'ın İnterkon Mühendislik Müşavirlik şirketinde herhangi bir temsil ve yönetim yetkisinin bulunmadığı, bu nedenle iş deneyim belgesinin geçersiz olduğu savunuldu.

Dilekçede, geçerli bir iş deneyim belgesi olmadığından ihaleye katılma yeterliliği bulunmayan yüklenici firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmak yerine geçerli kabul edildiği ve ihalenin anılan şirket üzerinde bırakıldığı kaydedildi.

Aynı hususların, Fen İşleri Dairesince gerçekleştirilen 2022/1136067, 2022/664934, 2022/551588, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesince gerçekleştirilen 2022/192085 kayıt numaralı ihale dosyalarında da geçerli olduğu, bu şekilde hileli davranışlarla ihalelere katılım sağlandığı iddia edildi.

Dilekçede, ilgili kamu görevlileri ve firma yetkilileri hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan soruşturma yürütülmesi ve kamu davası açılması istendi.

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