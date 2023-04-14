Doktoru odaya kilitleyip saldırdı

Nafiye Yağlı ise hastanenin acil servisindeki müdahalenin ardından saldırgandan şikayetçi oldu.

Tarsus Devlet Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne gelen hastaya, psikiyatri uzmanı Dr. Nafiye Yağlı tarafından randevu verildi. Bir süre dışarıda bekleyen hasta, sırası gelmeden Yağlı'nın odasına girip muayene olmak isteyince tartışma çıktı.

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