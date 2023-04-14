Meral Akşener Bolu'da başbakanlık için oy istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bolu Kent Meydanı'nda vatandaşlara otobüsünden seslenen Meral Akşener, başbakanlık için ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi için oy istedi.

Başbakan olmak istediğini belirten Meral Akşener, "Ben sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Pazarlıklarla olmak istemiyorum. Siz eğer beni başbakanlığa layık görüyorsanız oy vereceksiniz. İyi Parti'ye oy vereceksiniz. Türkiye'nin yeniden nefes almasını istiyorsanız da 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz ve bu ülke feraha çıkacak" dedi.

"Bütün hakaretlere rağmen biz ayakta kaldık"

Meral Akşener, "Bana pek çok şey söylendi. Allah'ıma şükür hırsız diyemediler. Sayın Kılıçdaroğlu'na da pek çok şey söylendi ama ona da hırsız diyemediler. Dolayısıyla bütün iftiralara rağmen, bütün linçlere rağmen, bütün hakaretlere rağmen biz ayakta kaldık. Niye ayakta kaldık? Harama el uzatmadığımız için. Niye ayakta kaldık? Size inandığımız için, onun için harama inanan, helale inanan, kul hakkına inanan bir insan olarak ve insanlar olarak sizlerin helal oylarınızla seçilmek istiyorum. Sizlerin oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Aynı dürüstlüğe sahip gerçekten hiçbir harama el uzatmamış, dürüst, namuslu, sakin, sinirlenmeyen ikide bir atarlanmayan, giderlenmeyen Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy istiyorum" ifadelerini kullandı.