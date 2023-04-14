Meral Akşener Bolu'da başbakanlık için oy istedi

Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Meteoroloji paylaştı: Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Meteoroloji paylaştı: Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Gram altında yükseliş durmuyor! 13 ayın zirvesinde
Gram altında yükseliş durmuyor! 13 ayın zirvesinde
Giresun'da İl Özel İdaresi'nde 4 üst düzey görevliye soruşturma
Giresun'da İl Özel İdaresi'nde 4 üst düzey görevliye soruşturma
Ana sayfaHaberler Siyasi

Meral Akşener Bolu'da başbakanlık için oy istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da otobüsten halka seslendi. Akşener, "Ben sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 17:31, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 17:33
Yazdır
Meral Akşener Bolu'da başbakanlık için oy istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bolu Kent Meydanı'nda vatandaşlara otobüsünden seslenen Meral Akşener, başbakanlık için ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi için oy istedi.

Başbakan olmak istediğini belirten Meral Akşener, "Ben sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Pazarlıklarla olmak istemiyorum. Siz eğer beni başbakanlığa layık görüyorsanız oy vereceksiniz. İyi Parti'ye oy vereceksiniz. Türkiye'nin yeniden nefes almasını istiyorsanız da 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz ve bu ülke feraha çıkacak" dedi.

"Bütün hakaretlere rağmen biz ayakta kaldık"

Meral Akşener, "Bana pek çok şey söylendi. Allah'ıma şükür hırsız diyemediler. Sayın Kılıçdaroğlu'na da pek çok şey söylendi ama ona da hırsız diyemediler. Dolayısıyla bütün iftiralara rağmen, bütün linçlere rağmen, bütün hakaretlere rağmen biz ayakta kaldık. Niye ayakta kaldık? Harama el uzatmadığımız için. Niye ayakta kaldık? Size inandığımız için, onun için harama inanan, helale inanan, kul hakkına inanan bir insan olarak ve insanlar olarak sizlerin helal oylarınızla seçilmek istiyorum. Sizlerin oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Aynı dürüstlüğe sahip gerçekten hiçbir harama el uzatmamış, dürüst, namuslu, sakin, sinirlenmeyen ikide bir atarlanmayan, giderlenmeyen Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber