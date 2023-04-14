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Şehit Savcı Kiraz'la ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheliye hapis talebi

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu anlara ait provokatif paylaşım yapan şüpheli Eda Ezgi Yıldız'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 20:13, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 20:43
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Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım yapan şüpheli Eda Ezgi Yıldız hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabından 31 Mart 2015'de yaptığı paylaşımın yanı sıra 1 Ağustos 2015 tarihinde de "Bugün de devlet hamile bir kadını ve bebeğini öldürdü..." şeklinde paylaşım yaptığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin yapmış olduğu paylaşımların terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimsetme ya da yayma amacıyla yapıldığı, bunun yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiği veya bu yöntemleri övdüğü, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapıldığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabından propaganda içerikli paylaşımların yapıldığı, hesap üzerinden farklı zamanlarda ancak aynı kast altında DHKP-C silahlı terör örgütünün yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek şekilde paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 7 aydan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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