ÇAYKUR'a alınacak 1285 mevsimlik işçi için kura çekildi

ÇAYKUR bünyesindeki 51 fabrikada çalışmak üzere başvuran 38 bin 763 kişi arasından belirlenecek mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Yerel yayın yapan bir televizyon kanalından da canlı yayımlanan kura çekiminde, fabrikalarda çalışacak 1285 asil ve 1285 yedek isim belirlendi.

Ayrıca, 85 kişilik çay eksperi kadrosuna 75 başvuru yapılınca, bu kişilerin tamamı işe başvurma hakkı kazandı.

Yaklaşık 10 saat süren ve seyirci alınmayan kura çekimini, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, daire başkanları ve diğer yetkililer takip etti.