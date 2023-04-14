Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı

Enflasyonun yüzde 55 artmasıyla beraber, kiralama sisteminin yüzde 35'in üzerinde tasarruf sağladığının altını çizen Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, "Kiralamaya talep patladı. Tüketiciler artık paralarını telefona yatırım yaparak kullanmak yerine farklı alanlarda değerlendirmeyi tercih ediyor" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 20:35, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 20:36
Yazdır
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı

Mevcut ekonomik konjektür süreli kullanımı olan varlıklara yatırım yapmaktansa, paranın değerini korumak amacıyla uzun dönemli yatırım araçlarına yönelimi tetikledi. Elektronik ürün perakendesinde yansımada yenilenmiş cihaz pazarının ve kiralamanın önünü açtı.

Dünyada yenilenmiş telefon pazarı gelişmiş ülkelerde sıfır telefon pazarının yüzde 20'sine kadar ulaşmış durumda. 10 milyon sıfır telefon satışının yapıldığı bir ülkede bunun 2 milyon adedini yenilenmiş telefonlar oluşturuyor.

Bu oran Türkiye'de henüz yüzde 1'lerde. Ancak 2026 yılına kadar rakamın yüzde 15'lere çıkması bekleniyor. Son yıllarda gerek döngüsel ekonomiye katkısı gerekse uygun fiyatlı olması nedeniyle tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği yenilenmiş telefon pazarının, mevcut ekonomik tablo nedeniyle daha da ivme kazanması bekleniyor. Yenilenmiş cihazlar daha ağırlıklı yaşını almış modellerden oluşuyor, cihaz yenileme süreleri göz önünde bulundurulursa. Bu noktada son teknolojiyi kullanmak isteyen kullanıcıların ve firmaların en önemli durağı da Kiralama opsiyonu oldu.

Kiralamaya yönelimin yüzde 55'in üzerindeki enflasyonda kullanıcılara yüzde 35'in üzerinde tasarruf sağladığının da altını çizen Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, "Günümüz koşullarında kiralamaya talep patladı.

Tüketiciler artık paralarını 10 bin TL'lik telefonlara yatırmak yerine, farklı yatırımlarda değerlendirip enflasyonla eşdeğer 16 bin TL'lere çıkarma yoluna gidiyor. Bu durumda aydan aya 500 TL'ler ile senelik sadece 6 bin TL'lik kiralama yaparak hem ürünü kullanıyor hem de sermayesi yanına kalıyor" dedi.

"Telefon bir ihtiyaç, lüks değil"

Telefonun artık tüketicilerin gözünde başat bir ihtiyaç olarak görüldüğüne de değinen Ventura; spekülasyonların, kriz ve zam söylentilerinin etkisiyle sektörde hareketliliğin artığını belirtiyor.

Ventura ürünlere zam geleceğine yönelik alınan duyumların ve kurdaki oynaklıkların tüketicilerin cihaz değiştirme / alma kararını öne çekmeye yönlendirdiğine dikkat çekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber