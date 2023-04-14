Gaziantep Valisi Gül'ün annesi ebediyete uğurlandı
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün vefat eden annesi Cemile Gül, Erzurum'un Horasan İlçesi'nde kılınan ikindi namazının ardından defnedildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 21:52, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 21:52
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün uzun süredir SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde
tedavi gören
annesi Cemile Gül, Horasan İlçesi merkez camisinde kılınan ikinci namazının
ardından Aliçeyrek Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Vali Davut Gül, defin sonrasında taziyeleri kabul etti.
Vali Gül, Gaziantep'teki taziyeleri Pazartesi-Salı günü Şehitkamil ilçesi 118-119
nolu taziye evinde kabul edecek.