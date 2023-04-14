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Taşeronda çalışan THY personelinin THY Destek Hizmetleri AŞ'ye geçişi başladı

Türk Hava Yollarının (THY) taşeronda çalışan personelini kendi kadrosuna geçirmek amacıyla kurduğu iştiraki THY Destek Hizmetleri AŞ'ye geçişler için ilk imzalar atıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 22:46, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 22:47
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Taşeronda çalışan THY personelinin THY Destek Hizmetleri AŞ'ye geçişi başladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen imza töreniyle, şirketin ana iş kolunda taşeronda çalışan personelin THY Destek Hizmetleri AŞ'ye nakil süreci başlatıldı.

THY Genel Müdürlük Binası'ndaki törene, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Destek Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Emre Menevşe ve diğer yöneticiler katıldı.

Şirketin çalışma, usul ve esaslarına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı törende, kademeli olarak şirkete dahil olacak grupların isimleri açıklandı.

Prof. Dr. Bolat, geçiş sürecinin hızla tamamlanacağını belirterek, "Bugün imzaladığımız sözleşmenin böyle mübarek bir güne denk gelmesi ne kadar güzel, şirketimize hayırlı olsun. THY ailemizi bir ekosisteme dönüştürmek için çok gayret sarf ettik ve bu çalışmalarımızı nihayete erdirip THY Destek Hizmetleri A.Ş'yi kurduk. Yarın itibarıyla alt yüklenicilerimizde çalışan 10 binden fazla arkadaşımızın ailemize katılımını başlatıyoruz. Bu sürecin en kısa sürede tamamlanacağına inancım tam." diye konuştu.

Taşerondaki 10 binden fazla çalışanın tüm yasal haklarının verilerek yeni şirkete geçişlerinin sağlandığını vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Sizlerin de çok iyi bildiği gibi bizler hep yıllardır birlikte çalışıyor, bayrak taşıyıcımıza beraber hizmet ediyoruz. Ancak bu sözleşmeyle 75 binden fazla üyeden oluşan ailemizin her bir ferdinin maddi, manevi her anlamda yanında olduğumuzu belirtmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Maaş ödemelerinizden kıdem tazminatınıza, yıllık izinlerinizden sosyal haklarınıza kadar birçok alanda yaptığımız iyileştirmelerle markamızın tüm imkanlarından faydalanmış olacaksınız."

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