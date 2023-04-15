15 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Eski Cami'yi ziyaret edecek, Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde Türkan Bebek Anıtı'na ve Mestanlı Belediyesi'ne ziyarette bulunacak, Kırcaali İftar Buluşması'na katılacak.

(Edirne/12.00/Kırcaali/16.00/17.00/20.05)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Viranşehir ve Ceylanpınar seçim irtibat bürolarının açılışına, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri aday adayları ile iftar programına iştirak edecek.

(Şanlıurfa/13.00/15.00/19.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde incelemelerde bulunarak projeyle ilgili son bilgileri paylaşacak, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, Kaynarca Merkez Camisi'nde cemaatle sohbet edecek, Kurtköy'de 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yer alacak, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapacak, Pendik Orta ve Dumlupınar mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının tanıtımına, Anadolu Yakası muhtarlarıyla toplantıya ve iftar programına, Pendik iş insanlarıyla toplantıya ve "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Programı ve Sahur" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/11.00-23.00)

3- TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanlığınca depremzedeler için düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/19.50)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, Bağcılar'daki Giresun Konağı'nda halk iftarına, Zeytinburnu İmam-ı Caferi Sadık Camii Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katılacak.

(İstanbul/15.00/19.00/21.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatılacak.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fırlatma dolayısıyla ODTÜ Yerleşkesi'ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenecek törene katılacak.

(California/TSİ 09.47/Ankara/09.10)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çocuklar İçin İftar Vakti Tekne Orucu Etkinliği"nde yer alacak, tarım sektörü temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, Sivas Teknik Tarım AŞ Yem Fabrikası'nı ziyaret edecek ve süt işleme tesisinin açılışına katılacak, depremzedelerle iftar programında buluşacak.

(Sivas/13.30-19.16)

SPOR

1- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na erkekler ve kadınlarda alet finalleriyle devam edilecek.

(Antalya/13.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesi, İstanbulspor-Medipol Başakşehir, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor-Kasımpaşa maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/16.00/20.30/Adana/16.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 33. haftası başlayacak, Tuzlaspor-Bodrumspor ve Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/Denizli/20.30)

4- TFF 2. Lig gruplarında 32. hafta maçları oynanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası başlayacak; Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef ve Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası Bolu Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor, Sigorta Shop-Fenerbahçe Opet, İlbank-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank ve Galatasaray HDI Sigorta-PTT maçlarıyla tamamlanacak.

(Bolu/13.00/Aksaray/14.00/Ankara/14.00/17.00/Aydın/İstanbul/15.00)

7- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabına Ankara Atlı Spor Kulübü'nde kadınlar ve erkeklerde finallerle devam edilecek.

(Ankara)