Kocaeli Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Bugün açılacak olan dev sağlık kompleksi, sağlık sisteminin gücüne güç katacak.

Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı.

218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek.

Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak.

"Her büyükşehre bir defa bir tane şehir hastanesini kuracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Her büyükşehre bir defa bir tane şehir hastanesini kuracağız. Cumartesi günü inşallah Kocaeli Şehir Hastanesini açıyoruz. Şu anda hasta alımına başladı. Ardından İzmir hazır şu anda, İzmir'i açacağız. Bütün bunlarla beraber bu şehir hastanelerimizi de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı.