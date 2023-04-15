Sinemanın en önemli sorunu bilet fiyatı

Dünyanın ve ülkemizin son 3 yılda yaşadıkları sinema sektörünü de derinden etkiledi. Önce salgın süreci, sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanmalar üretimden bilet fiyatına kadar geniş bir çerçevede tabloyu değiştirdi. Salonların uzun süre kapalı kalmasının sonrasında enflasyon ve seyircinin salonlara dönme sorunsalı üst üste gelince sinem abilet fiyatları el yakmaya başladı. Şu an sinemanın en önemli sorunlarından biri haline geldi.

Hızlıca bir araştırma yapınca sinema bilet fiyatlarının 100 TL bandında olduğunu görüyoruz. Salonun özelliği, bulunduğu konum, teknik şartlar, bilinirlik gibi başlıklar doğrudan etkili. Aynı teknik özelliklere sahip salonun Bağcılar'da olması ile Beşiktaş'ta olması arasında fark oluyor, tahmin edersiniz. Bu yüzden 50 TL'ye de sinema bileti var 200 TL'ye de. Makas gittikçe de açılıyor.

Hemen her şeyin fiyatının dengesiz şekilde arttığı ülkemizde son dönemde yaşadığımız fiyat dalgalanmaları nazarından bakınca normal gibi görünebilir. Ancak sinemanın eğlence özelliğinin yanında kültürel faaliyet olması ve sanat olgusunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Haliyle, sinema bileti meselesinin sadece ekonomik bir şey olmadığının altını çizmek lazım.

ÇEKİRDEK AİLENİN SADECE BİLET BÜTÇESİ 500 TL'YE ULAŞIYOR

Sinemanın, sinema salonu ve izleyici olmadan öksüz olacağının altını çizmek lazım. Dijital mecralar izleme alışkanlığını dönüştürdüğü için zaten salonların sorunları oluştu. Üzerine bir de fiyatlardaki dengesizlik eklenince izleyici açısından durum içinden çıkılmaz bir hal aldı. Zira 2 kişinin sinemaya gitmesi, hafif atıştırması 400-500 TL bandına yükseldi. 4 kişilik bir ailenin sinemaya gitmesi ise henüz alışık olmadığımız bir harcama miktarına ulaşabiliyor. Haliyle sinemada değil bilgisayar başında izleme tercihi artıyor.

BİLET FİYATLARI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Sinema sektör bileşenlerinin bu sorun için bir arada hareket etmesi gerekiyor. Devletin de üzerine düşeni yapması ve sinema bilet fiyatlarının düşürülmesi sağlanmalı. Öğrencilere yönelik kampanyalar, belli bölgelerde fiyat avantajları ve elbette salon sayılarının artması gibi tedbirler alınmalı.

ABD'DE DURUM NE?

Sinema biletiyle ilgili dalgalanma ve artış ülkemize özel değil elbette. Sinema endüstrisinin merkezi olan ABD'ye baktığımızda da artıl kendini gösteriyor. ABD ile Türkiye ekonomileri arasındaki farkın da ortaya koyacağı şekilde artış oranı küçük kalsa da ciddi bir ivme kendisini gösteriyor. statista.com'un verilerine göre 2001'de 5.66 dolar olan sinema bilet fiyatı 2010'da 7.89 dolara, 2021'de ise 9,57 dolara kadar yükseldi. 2023'te ise 10 doların üzerinde fiyat söz konusu.

AVRUPA'DA DA ARTIŞ VAR

Avrupa'da sinema bilet fiyatları ise 12 avro seviyesinde. Türk Lirası karşılığı 250 gibi görünse de doğrudan çevirerek kıyas yapmak mantıklı değil elbette. Enflasyonun yok denecek kadar az olduğu zamanlardan yüzde 5'lerden enflasyon durumuna gelen Avrupa'da sinema bilet fiyatlarının geldiği nokta da hayli yüksek olarak değerlendiriliyor.