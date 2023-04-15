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Mısır'dan Türkiye mesajı: 'İlişkilerimiz artık iyi' dedi

Ülkesinin Türkiye ile olumlu bir ilişki sergilediğini söyleyen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, iki ülkenin ortak tarih temelinde stratejik ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekti. Şukri, özellikle Filistin meselesiyle ilgili Türkiye ile fikir birliği sağlandığını belirtti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 09:30, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 09:17
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Mısır'dan Türkiye mesajı: 'İlişkilerimiz artık iyi' dedi

Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dönerken bindiği uçakta Mısırlı gazeteci Neşet ed-Deyhi'ye açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Şukri, Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Türkiye ile olumlu bir ilişki sergilediğini, iki ülkenin ortak tarih temelinde stratejik ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Şukri, "Mısır ve Türkiye arasında Filistin halkının meşru haklarının desteklenmesi konusunda büyük bir mutabakat var." dedi.

ERDOĞAN-SİSİ GÖRÜŞMESİ

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye ile son bir buçuk aydaki temasların hızının ve iki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abdülfettah el-Sisi'nin Doha'da görüşmesinin, ilişkileri geliştirmeye yönelik gerçek bir siyasi iradenin kanıtı olduğunu belirten Şukri, "Türk tarafıyla yapılan çok sayıda görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Mısır'ın, iki büyük ülke olduğunu ve bunun çok boyutlu ilişkilere uygun bir ortam sağladığını aktaran Şukri, enerji alanında işbirliği olasılığına da değindi.

İKİ ÜLKE ARASI ANLAŞMALAR

Şukri, Libya meselesinin Mısır ulusal güvenliği üzerindeki etkisinin önemini Türk Bakan'ın anladığını, bunun güzel bir yaklaşım olduğunu, istikrarlı ve egemen bir Libya görmek konusunda mutabık olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Libya'da çıkarları olduğunu ve Mısır'ın ulusal güvenliğini etkilemediği sürece hiçbir ilişkiye müdahale etmediklerini kaydeden Şukri, seçimlerin yapılması ve Libya halkını temsil eden bir hükümetin kurulması için birlikte çalışmak amacıyla çerçeveler belirleme konusunda anlaştıklarını iletti.

Şukri, Filistin meselesiyle ilgili olarak da "Mısır ve Türkiye arasında Filistin halkının meşru haklarının desteklenmesi konusunda büyük bir mutabakat var." dedi.

Mısır'ın Türkiye ile Yunanistan'ı yakınlaştırma olasılığına ilişkin bir soruya Şükri, "Mısır artık Türkiye ile normal, olumlu ve iyi bir ilişki sergiliyor ve Türkiye ile güçlü temeller ve ortak bir tarih temelli stratejik ilişkilere sahip." cevabını verdi.

Mısır'ın geçmişte Türkiye ile yakın ilişkileri sayesinde bölgede istikrarı sağlamayı başardığını ifade eden Şükri, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin azalması için çaba sarf ettiğini ve bunun, işbirliği ve koordinasyon alanları açma açısından ülkenin çıkarına olduğunu dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Şükri, Nil nehrinin su kullanımıyla ilgili Mısır ve Etiyopya arasında 10 yılı aşan Hedasi barajı krizinin çözümünde Türkiye'nin yer almasına ilişkin, "(Türk tarafıyla) Yaptığımız istişarelerde duyduğumuz, tarafları bağlayıcı bir yasal anlaşma yapmasına teşvik etmek için katkı sağlama isteğinin mevcut olduğu anlaşılıyor." yorumunu yaptı.

Ukrayna savaşına değinen Şukri, "Mısır bu krizden ekonomik olarak büyük bir şekilde zarar gördü. Tarafları müzakere masasına davet ediyoruz ve bunu yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şukri, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri, Irak ve Ürdün dışişleri bakanlarının da katılacağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Suriye konulu toplantı için KİK Başkanı ve Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'dan bir davet aldığını belirtti.

"İRAN İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Toplantının olayların seyrini değerlendirmek için önemli olduğuna dikkati çeken Şukri, "Bu toplantı, katılımcılara Türkiye ile Arap ülkelerinin arasındaki ilişkilerin mevcut gidişatı, bunların nasıl desteklenip yükseltileceği konusunda bilgi verme fırsatı ve (gelecek ay Riyad'ta düzenlenecek) Arap Birliği Zirvesine hazırlık imkanı veriyor." diye konuştu.

Şukri, Mısır-İran ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin bir soruya şu şekilde cevap verdi:

"Suudi Arabistan ile İran arasında yaşanan gelişmeler önemli ve değerlendirilmesi gerekiyor. Cidde toplantısı bu gelişmelerin avantajlarını görmek için fırsat niteliğinde. Mısır bu gelişmeleri değerlendirecek ve bu kapsamda yapılan çalışmalar üzerine yapıcı adımlar atılacaktır."

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