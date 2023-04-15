Suriye ile normalleşme çok yakın

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından başlayacak yeni süreçte iktidara gelmesi durumunda diplomaside atılacak adımları belirleyen AK Parti, öncelikle bölgede barış ve refah kuşağı oluşturmak için ikili ilişkilerde normalleşme süreçlerine devam edecek.

AK Parti, özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını, terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasını ve kalıcı bir istikrarın sağlanmasını esas alan politikalarda kararlılığını vurguluyor. Suriye ile normalleşme süreci adım adım ilerlerken, 14 Mayıs sonrasında bu adımların yoğunlaştırılması planlanıyor. Son olarak Moskova'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde toplantı gerçekleşmişti. Liderler buluşmasının hazırlığını yapacak olan Dışişleri Bakanları toplantısı ise Mayıs ayı başında yine Moskova'da yapılacak.

YEŞİM ERASLAN-