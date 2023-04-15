Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydumuzdan, 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif olarak ülkemize hizmet ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "İMECE uydusu görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun, biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2009'da 245 milyar dolar iken 2021'de 469 milyar dolara ulaştı."