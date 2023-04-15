7 yaşındaki çocuğun yuttuğu mıknatıslı toplar bağırsağını üç noktadan deldi

'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'
'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'
Yerli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
Yerli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
Kızılay ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Kızılay ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Erdoğan saat 20.23'te düğmeye basacak
Erdoğan saat 20.23'te düğmeye basacak
Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti
Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti
YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak
YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak
Doktoru odaya kilitleyip saldırdı
Doktoru odaya kilitleyip saldırdı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

7 yaşındaki çocuğun yuttuğu mıknatıslı toplar bağırsağını üç noktadan deldi

Rize'de, oynarken yuttuğu mıknatıslı toplar nedeniyle bağırsağı delinen çocuk, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 10:45, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 10:46
Yazdır
7 yaşındaki çocuğun yuttuğu mıknatıslı toplar bağırsağını üç noktadan deldi

Elif ve Orhan Kalay çifti, bulantı ve kusma şikayetleri olan 7 yaşındaki oğulları Miraç'ı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.

Çekilen röntgende bağırsağına yapışmış 3 parça mıknatıs tespit edilen çocuğun ameliyatına karar verildi.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Çakmak ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla mıknatıslar çıkarılarak Miraç'ın üç yerden delinen bağırsağı dikildi.

Tedavinin ardından sağlığına kavuşan çocuk, birkaç gün içinde taburcu edilecek.

Dr. Öğr. Üyesi Çakmak, gazetecilere, elektromanyetik cisimlerin bağırsaklara yapışıp delinme yapabildiğini belirterek, evlerde çocuğun yutabileceği, yemek borusuna, nefes borusuna girebilecek oyuncakların olmaması gerektiğini söyledi.

Oyuncak seçimine dikkat edilmesini isteyen Çakmak, "Parçaların birbirine yapışması nedeniyle arada kalan bağırsaklar çürüyebiliyor. Tek parça da olsa sıkıntı. İçinde mıknatıs olan oyuncakların çocuklardan uzak tutulması gerekiyor. Hayatı tehdit edecek durumlar ortaya çıkabiliyor." dedi.

- "Tesadüf eseri geldiğimiz hastanede çocuğumuzu ölümden kurtardılar"

Baba Orhan Kalay ise mıknatısların doktorların dikkatli yaklaşımıyla tespit edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bağırsakta başka cisim olduğunu fark ettiler. Doktorlarımız seferber oldu. Biz bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyorduk. Bağırsağında mıknatıs, manyetik toplar çıktı. Tesadüf eseri geldiğimiz hastanede çocuğumuzu ölümden kurtardılar. Bu kadar tehlikeli olduklarını bilseydik eve bile sokmazdık."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber