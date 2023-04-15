Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 44 canlı güvercin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük noktasından ülkeye giriş yapmak için gelen bir araç riskli olarak değerlendirilerek takibe alındı.

Araç, gümrük tescil işlemlerinin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edilirken, yedek lastik için ayrılan bölümde 44 cins güvercin ele geçirildi.

Kanatlarından bağlanmış halde bulunan güvercinlerden 15'inin bango, 29'unun da posta güvercini olduğu belirlendi.

Güvercinler, Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) teslim edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi göz altına alındı.