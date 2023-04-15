AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 12:10, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 12:03
İskemik atak tanısıyla 9 Nisan'da takip ve tedavi amaçlı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın, nöroloji bölümünde tedavisi tamamlandı.
Yıldız, bir hafta süren tedavisinin ardından sabah hastaneden taburcu edildi.