Karaismailoğlu duyurdu: Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek 26 Nisan'da açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu ilk yerli uydu İMECE'den raylı sistem projelerine, deprem bölgesindeki çalışmalardan İstanbul'un güvenliğine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İMECE uydusu

Bunlar gurur verici şeyler. Uydu alanında dünyanın yüzde 30'una hizmet veriyoruz. Konuştuğumuz konuları görüyorsunuz. Türkiye her zaman seviye atlayarak devam ediyor. Bunlar bize teknolojik anlamda çok büyük faydalar sağlıyor. Bunlar ticari olarak da dünya pazarlarında Türkiye'nin gücünü gösteriyor.

Uzaktan erişimin bu kadar önemli olduğu bir dönemde bunlar tüm süreçleri olumlu etkileyecek. Türsat 6A ile kendi uydusu ile uzayda temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak Türkiye.

Deprem bölgesindeki çalışmalar

110 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen dünyanın en büyük afetlerinden biri ile karşılaştık .Çok zor günler geçirdik. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı şu anda konteynırlarda yaşıyor. Şehirlerimizdeki ticari hareketlilik arıyor. Biz de vatandaşımızın çok zor günlerde nefes alabilmesi için ilk günlerdeki gibi çalışıyoruz. Topyekun mücadele devam ediyor. Enkazların kaldırılması artık sona yaklaşılıyor. Kalıcı konutların temeli atıldı.

Depremin ardından Adıyaman'daydık. Havalimanına ulaştığımda AFAD'ın ekipleriyle bölgeye gittik süreci yönettik. Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları bitmek üzere. Bu şehirlerin yeniden imarı için de çalışılıyor. Deprem bölgesinde karayollarında hiçbir aksaklık yok. Kahramanmaraş-Göksun arasındaki tünellerimizde hiçbir sorun olmadı. Deprem bölgesinde ulaşımda Niğde Otoyolu önemli görev aldı. Hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem de bizim can damarımız oluyor bunlar.

İstanbul'da yollar depreme hazır mı?

Biz İstanbul'da da hazırız. Yaptığımız tüm yatırımların arkasındayız. Tüm yaptığımız yollara kefiliz. İnşallah böyle bir afetlerle karşılaşmayız ama yaptığımız yollar sapasağlam ayakta kalır. Ulaştırma yatırımlarını bir defa yapıyorsunuz ama uzun yıllar kullanıyorsunuz. FSM'nin halatlarını değiştiriyoruz, aynı şeyi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yapıyoruz. Köprülerimiz depremde güvenli durumda diyebiliriz. Bunlar mühendislik dehası. Bilim ve teknolojiyle çalışıyoruz. Çanakkale'de 280 km saatlik rüzgar yükünü kaldıracak dirençli bir yapı var. Bunlar dimdik ayakta kalacak projeler.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çok önemli bir konu. Mutlaka vatandaşımızın çok daha duyarlı olması lazım. Yapıların yenilenmesi gerekiyor. Bunlar tabii ulaşıma da yansır. İBB'nin üzerine çok önemli sorumluluk düşüyor. Bunlar çalıştay düzenleyerek çözülmez. Yatırımlarda hiçbir ilerleme olmuyor. İBB 2019 Haziran'ından beri bir çivi çakılmadı. Metrolar için söylüyorum bunu. Niçin göreve geldiniz o zaman? Belediyenin yapması gereken metroyu biz yaptık. Seçimden bu tarafa 4 yıl geçmiş, bir projenin yüzde 5'i yapılmış. İBB'nin bütçesi bunları yapmaya muktedirdir. Böyle bir hizmet olabilir mi? Sonunda vatandaşımız sandıkta cevabını verecek. Bu metrolar yapıldığında vatandaşın yaşam kalitesi artacak. Konuşmaya gelince herkesten fazla konuşuyorlar. İstanbul'a en uygun ulaşım yatırımı tünellerdir. Kağıthane'deki tünelden günde 60 bin araç geçiyor. Dolmabahçe Levazım Tüneli duyarsız yönetim gelince durduruldu. 500 milyon liralık yatırım heba edildi.

Sarıyer-Kilyos tünelinin imalatına başladık. 2 buçuk yılda bitecek. İBB yönetimiyle bir arpa yol yürüyemeyiz. Vatandaşımız yapılmayan işlerin hesabını 14 Mayıs'ta soracaktır.

Ankara-Sivas hattı 26 Nisan'da açılır

Dünyanın mega projelerinden biri. 26 Nisan'da Ankara- Sivas hattı açılır. Ankara- Sivas arası 2 saate düşecek. 250 kilometre hızla gidecek. Böylece Ankara aktarmalı, İstanbul-Sivas arası 6 saate düşecek.

HAYDARPAŞA GARI'NDA SON DURUMU NE?

Hem gar hem de müze olarak kullanılacak. Farklı fonksiyonlardaki müzelerle birlikte İstanbulluların hizmetinde olacak.

SÜPER HIZLI TREN HAKKINDA

Süper hızlı tren 350 km hız yapacak. Kadıköy'den Kızılay'a 80 dakika olacak.