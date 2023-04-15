Çorum'da bir kadın traktörünü satıp gelirini depremzedelere bağışladı
Çorum'un Bayat ilçesinde bir kadın çiftçi, traktörünü satarak geliriyle depremzedelere destek oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 14:55, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 14:56
Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çukuröz köyünde ikamet eden bir kadın çiftçinin sattığı traktörünün parasını depremzedelere bağışladığı belirtildi.
Paylaşımda, "Yüreği güzel Hatun Akkoyun teyzemizin yardımını Allah kabul etsin. 'Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz'. Al-i İmran, 3/92." ifadesine yer verildi.