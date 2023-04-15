Çorum'da bir kadın traktörünü satıp gelirini depremzedelere bağışladı

Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çukuröz köyünde ikamet eden bir kadın çiftçinin sattığı traktörünün parasını depremzedelere bağışladığı belirtildi.

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