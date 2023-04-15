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Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlık verilen yabancıların sayılarını açıkladı. Bakan Soylu, yabancıların seçmen listelerine eklendiği iddiasını da yalanladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 15:03, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 15:07
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Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?

TGRT yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananlara değinerek, 6 Şubat gerek tarihi itibarıyla gerekse yaşadıklarımız itibarıyla bir milattır. Bunun değerlendirmesini böyle ortaya koymak gerekir." ifadelerini kullandı.

Etki alanı yaklaşık 110 bin kilometrekareyi aşan, 120 bin kilometrekareye ulaşan depremlerle ilgili bilim insanlarıyla görüşmeye devam ettiklerini dile getiren Soylu, bilim insanlarının bugüne değin 3 fay kırığına kadar çalıştıklarını ama Kahramanmaraş merkezli depremlerde oluşan 7 fay kırığı ile ilgili ilk kez karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

BAKANLARIN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI

Bakanların milletvekilliği adaylığının sorulması üzerine Soylu, "Demek ki hükümet iyi bir karne ortaya koydu. Buradan bu sonucu çıkarmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, yönetimdeki bu iyi karnenin içerisindeki insanları, yöneticileri milletin önüne çıkarmaya layık gördü. En önemli mesele milletin önüne çıkabilmeye layık olabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

SEÇİM GÜVENLİĞİ SORUNU

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim güvenliğine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğinin hatırlatılması üzerine Soylu, Türkiye'nin 1946 seçimleri ile 1982 Anayasası referandumunun problemli olduğunu, bunların dışında seçim güvenliği problemi yaşanmadığını aktardı.

Soylu, seçim pusulalarının basılmasına, okullarda kameraların çalışması ve jeneratörlerin sağlanmasına, seçim sandıklarının ve çuvallarının okullara getirilip götürülmesine, YSK ile il ve ilçe seçim kurullarının güvenlik alanlarının oluşturulmasına, terör örgütünün oy kullanmaya fesat karıştırmasını engellemeye kadar her alanda YSK ile beraber seçim güvenliğini yönettiklerini belirtti.

KAÇ YABANCIYA VATANDAŞLIK VERİLDİ?

"Sığınmacılar konusu seçimi nasıl etkileyecek?" sorusu ve "Suriyeliler, Afganlar ve Iraklıların oy kullanabilmesi için vatandaşlık verildiği" iddialarının sorulması üzerine ise Soylu, 130 bin 914'ü reşit olmak üzere 230 bin 998 bin Suriyelinin Türk vatandaşı olduğunu aktardı.

Soylu, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını, seçim listelerinin MERNİS'ten çekildiğini ve sadece TC kimlik numarası olan kişilerin listede yer aldığını, göçmenlerin ise Göç İdaresi'nde kayıtlı olduklarını, ikisinin apayrı olduğunu belirtti.

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