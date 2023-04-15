Acun Ilıcalı'dan depremzede çocuklara bayram sürprizi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'a giden televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, çocuklara oyuncak dağıttı.

Etkinlik, Altınşehir Konteyner Kent'teki depremzede çocuklara oyuncak dağıtımı ile başladı. Çocuklarla bir araya gelen Ilıcalı, onlarla fotoğraf çektirdi.

Acun Ilıcalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarla bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Deprem bölgesine geçen hafta da geldiğini anlatan Ilıcalı, şöyle konuştu:

Miniklerimiz 'Acun abi bize oyuncak getirmedin mi?' demişlerdi. O da içime dert oldu. Ben de onlara bir jest olması için bayram öncesi ufak bir mutluluk olması için oyuncaklar getirdim. Onların gözündeki ufak bir mutluluk bile beni çok mutlu ediyor. Şu anda rüyada gibiyim. Çok teşekkür ediyorum."

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Ilıcalı'ya duyarlılığı için teşekkür etti.

Daha sonra Kahramanmaraş'taki Kılavuzlu Millet Bahçesi'ndeki çocuklarla bir araya gelen Ilıcalı, burada da oyuncak dağıttı.

Çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği programda Ilıcalı, depremzede çocuklarla fotoğraf çektirdi.