'Türkiye'yi sağlık alanında cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız'
'Türkiye'yi sağlık alanında cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız'
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
Müsilaj kabusu geri mi döndü?
Müsilaj kabusu geri mi döndü?
Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?
Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?
'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'
'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'
Yerli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
Yerli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
Kızılay ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Kızılay ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Erdoğan saat 20.23'te düğmeye basacak
Erdoğan saat 20.23'te düğmeye basacak
Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti
Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti
YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak
YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak
Doktoru odaya kilitleyip saldırdı
Doktoru odaya kilitleyip saldırdı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Müsilaj kabusu geri mi döndü?

İstanbul'un Kadıköy ilçesi sahilinde bu sabah denizde görülen kütleler müsilaj şüphesi yarattı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 16:12, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 16:18
Yazdır
Müsilaj kabusu geri mi döndü?

2021'de Marmara Denizi başta olmak üzere birçok noktayı etkisi altına alan deniz salyası yani müsilaja benzer görüntüler bu sabah Kadıköy Caddebostan sahilinde kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, sahile gelerek gözlem yaptı.

Görüntüleri değerlendiren Gazioğlu, bu mevsimde müsilaj beklendiğini söylerken, geçen seneler kadar masif bir kitlenin oluşmayabileceğini söyledi.
Mevsim etkisiyle bitkilerdeki uyanışın bir benzerinin deniz içindeki canlılarda da yaşandığını söyleyen Gazioğlu, karşılaşılan kitlenin müsilaj olabileceğini, ilk hallerine benzediğini söyledi.

Prof. Dr. Gazioğlu, "Geçen seneki talihsizlik şu oldu, masif kütle uzun süre varlığını devam ettirdi. Geçtiğimiz yıllarda da oluyordu ama 3-4 gün sonra dağılıyordu. Denizdeki oksijen geçirgenliği üzerine müsilaj çok etki ediyor, ortamdaki pek çok yapıyı tüketiyor. Üzerinde taşıyor, olmayacak canlıların farklı noktalara taşınmasına sebebiyet veriyor. Çok fazla araştırma yapıldı, geçen seneden bu seneye fark şu, biz artık yapıyı tanıyoruz. Son 1 sene içerisinde müsilajla ilgili bilgi birikimine sahip olduk. Bu bir süreç, denizdeki biyo çeşitliliğin devamlılığını sağlamamız lazım. Tabiat kendi işini yapıyor" dedi.

Denizin şu an besin tuzları açısından zengin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gazioğlu, Yağmurlar da besin tuzlarının taşınmasına sebebiyet verdi. Baharın gelmesiyle canlanan tabiat emarelerini gösteriyor. Ortam sağlıklı olmayınca bazı türler çok aktif hale geliyor. Bu hadise de buna yönelik. Bazı türler çok hazırdı ve birden bire ürediler. Son 2 saatte sistem çok aktif, o görüntüler görülmüyor. İnsan eliyle toplanabilecek bir kütle yok. Tabiat kendi dağıttı, tabiat şu an kendi kendini restore edebiliyor. Alg patlaması var. Müsilaj da tek bir canlı değil, kombinasyon. Bu alg patlaması da bunlardan biri. Alg patlaması da müsilaja dönüşebilir. Örnek alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Caddebostan sahile eğitime gelen Türk Balıkadamlar Kulubü eğitmeni Serdar Özdemir ise "Arkadaşlarımızla pratik eğitimimizi yapacağız, denizin yüzeyinde müsilaj gözüküyor kıyı kesiminde .Ama açıkta ve dipte olduğunu düşünmüyoruz. Onu dalış sırasında tespit edeceğiz. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor, eğitimimize başlayacağız " diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber