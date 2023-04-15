Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla her türlü imkana sahip birimleriyle, bakıyorum iftihar ediyorum.

Ülkemizin tüm büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleriyle donatıyoruz, sırada İzmir var.

Sağlık alanında yabancıların ülkemize olan ilgisi giderek artıyor. Türkiye'yi sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız.

20 yıla sığdırdığımız asırlık yatırımlar daha önce yapılsaydı bugün Türkiye başka bir yer olurdu.

HATAY'DAKİ DEFNE DEVLET HASTANESİ

Muhalefet her gün yeni iftira ile bu eserlere saldırmayı sürdürüyor. Hatay'da hastane temel atma töreninde bir fotoğraf karesiyle bizi ters köşe yapmak isteyen vardı. O hastane 1 buçuk ay içinde hizmete girecek. Hastane hizmete girdiğinde özür dileyecekler mi?

HERKESE BAKANLIK VERİYORLAR

Proje diye ortaya koydukları şeylerin yarısı yalan. Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık veriyorlar.

Selo'yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sağlık alanında cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız - 1Kocaeli Şehir Hastanesi 1218 yatak, 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 63 ameliyathane ve depreme karşı 1069 sismik izolatör kapasitesine sahip.



IMF BORCUNU SIFIRLADIK

İşte bugün yeni bir mücadelenin içindeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önüne türlü türlü engeller çıkarmak için uğraşıyorlar. Ne yaptılar bu muhalefet. 7'li bir masa kurdular kumar masası. Yetmedi tüm terör örgütleriyle anlaştılar. Dikkat edersiniz bu koalisyonda her şey var ama vatandaşa derman yok. Vizyon yok. Ne eğitimde ne sağlık da ne diplomasi de bunların yaptığı bir şey yok. Bunların millete herhangi vaatleri bulunmuyor. Tek yapacakları ortaklarına cumhurbaşkanlığı yardımcılığı koltuğu vermek. Hazineyi tam takır edip ülkeyi işçi memur maaşları ödeyemez hale getirmek. Bunlar bunu daha önce yaptı. Şu anda bir sözcüleri var ya otelde kapalı kapılar arkasında IMF ile görüştüler. Bir tanesi bir zamanlar bakanımdı, hatırlıyorsunuz değil mi? Davos'ta IMF'ın başındakiyle konuşuyoruz. Dedim ki IMF'nin başındaki zata bak dedim ikide bir Türkiye'ye adamlar gönderiyorsunuz. Türkiye'yi ben yönetiyorum siz değil. 2013'te ödemeyi bitirdik ve IMF'i Türkiye'den def ettik.23 buçuk milyon dolar olan IMF borcunu sıfırladık. MB'nin rezervi 27 buçuk milyar dolardı. 100 milyar doların üzerine Merkez Bankası'nın rezervi çıktı. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Yaptıkları yatırımlar ülkenin büyümesine katkıda bulunanları bunlar rahatsız ederler. Şimdi çıkıp bunlara itiraz edecekler. Büyükşehir belediyeleriniz ne yapıyor?

Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar doların üzerine de Merkez Bankasının rezervi çıkmıştı. Şimdi yine onu yakalayacağız

Bay Bay Kemal, 'Yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim.' diyerek ülkeyi tefecilere kendisi pazarlamıyor mu? Tefeciler, alacakları için devletin gelirlerine el koyunca maaşları kim ödeyecek?