Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşası başlayan konut sayısı 100 bini buldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında, deprem konutlarının temellerini süratle attıklarını, dün itibarıyla inşası başlayan konut ve köyevi sayısının 100 bini bulduğunu söyledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 20:46, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 20:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle;
Deprem konutlarımızın temellerini süratle atıyoruz, dün itibarıyla inşası başlayan konut ve köyevi sayısı 100 bini buldu.
Deprem bölgesi dışında kalan iller, deprem mağduru kentlerimize düzenli yardım gönderiyor.
Yaraları tamamen sarıncaya, depremin izlerini tamamen silinciye kadar sahada olmayı sürdüreceğiz.
Ülkemiz 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin atmosferine girdi, seçim yaklaştıkça birileri ikbal derdine düştü.