Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, Başkanımız beni davet etti. Önümüzdeki sene için neler yapabileceğimizi konuştuk. Her zaman olduğu gibi kararımı son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa senaryo farklı olur. Başkanımız olmazsa seneye ben burada olmam." dedi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 23:48, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 23:51
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, sezon sonunda kalıp kalmayacağına ilişkin, "Başkanımız beni davet etti. Önümüzdeki sene için neler yapabileceğimizi konuştuk. Her zaman olduğu gibi kararımı son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa senaryo farklı olur. Başkanımız olmazsa seneye ben burada olmam." dedi.