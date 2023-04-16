Vali Aydoğdu, 1.500 gençle Cuma namazı kıldı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Ramazan ayının son Cuma namazında 1500 gençle buluştu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 00:01, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 00:01
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu 1.500 gençle Ramaza ayının son Cuma namazında bir araya geldi. Hutbeyi okuyan imam camideki gençlere dikkat çekti.
Cami çok fazla dolu olduğu için yaşlı vatandaşlar cami içi merdivenlerde kendilerine yer bulabildi.
İşte Aksaray'da, Vali Hamza Aydoğdu'nun yayımladığı sevimli video:
-Gençler nereye gidiyorsunuz?Hamza Aydoğdu (@hmzaydg) April 14, 2023
-Camiye amca.
-İnşallah camiye gidiyorsunuzdur!
Bu diyalog,
aylar öncesi bir günde
uzun saçlı, birisi de küpeli olan üç genç ile
yaşlı bir amca arasında geçiyor.
Gençlerin dış görünüşleri,
yaşlı amcanın biraz da alaycı,
"inşallah" demesine. pic.twitter.com/QCyXpess07