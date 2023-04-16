Vali Aydoğdu, 1.500 gençle Cuma namazı kıldı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu 1.500 gençle Ramaza ayının son Cuma namazında bir araya geldi. Hutbeyi okuyan imam camideki gençlere dikkat çekti.

Cami çok fazla dolu olduğu için yaşlı vatandaşlar cami içi merdivenlerde kendilerine yer bulabildi.

İşte Aksaray'da, Vali Hamza Aydoğdu'nun yayımladığı sevimli video:

-Gençler nereye gidiyorsunuz?

-Camiye amca.

-İnşallah camiye gidiyorsunuzdur!



Bu diyalog,

aylar öncesi bir günde

uzun saçlı, birisi de küpeli olan üç genç ile

yaşlı bir amca arasında geçiyor.

Gençlerin dış görünüşleri,

yaşlı amcanın biraz da alaycı,

"inşallah" demesine. pic.twitter.com/QCyXpess07