İnce: İlhan Cihaner yok ama Sadullah Ergin var

Memleket Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisini eleştiren CHP'ye yakın gazetecilere tepki gösterdi.

İnce ayrıca Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesine bir kez daha isyan etti.

'Muhalif dar görüşlü bazı gazeteciler....'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gazetecilere tepki gösteren Muharrem İnce, ''Muhalif görüntülü dar görüşlü bazı gazeteciler, bazı sosyal medya hesapları iktidardan daha fazla bizimle uğraşıyor. Amaçları CHP Milletvekili listelerindeki garabeti seçmeninden gizlemek. Bilmeleri gerekir ki seçmen kör ve sağır değildir. Bize gelince; açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğimize ant içtik, anlayın artık yıldıramazsınız!'' ifadelerini kullandı.

Sadullah Ergin tepkisi: Vicdanınıza bırakıyorum

Sadullah Ergin'in adaylığına bir kez daha tepki gösteren İnce, ''Kumpas davaları sürerken, 16 Şubat 2010'da İlhan Cihaner Başsavcıyken tutuklandığında, Sadullah Ergin Adalet Bakanıydı.Bugün İlhan Cihaner listede yok ama Sadullah Ergin CHP milletvekili adayı. Vicdanınıza bırakıyorum..'' diye tepki gösterdi.