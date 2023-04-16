SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk

Batı destekli terör baronları, Suriye ve Irak'ta 80 bin kilometreyi aşan alanda adım adım izleniyor. KCK üyeleri, PKK'nın kurucuları, terör örgütünün sözde eyalet, eğitim ve mali sorumluları MİT'in 'özel hedefi' oluyor.

Sahadan gelen istihbaratların ardından PKK'nın elebaşları SİHA'lar tarafından nokta atışıyla etkisiz hale getiriliyor.

HER FÜZE HEDEFİ BULUYOR

Bir senede 100'ü terör elebaşı olmak üzere 800 hain öldürüldü. MİT'in listesindeki teröristleri gizlenmek için her yolu denedi ancak kurtulamadı.

Son olarak Suriye'nin Kamışlı ilçesinde örgütün silah-mühimmat sorumlusu Baran kod adlı terörist, hareket halindeki aracı iki füze ile vurularak öldürüldü.

YILMAZ BİLGEN