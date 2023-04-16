SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
MİT istihbarat topladı. SİHA'lar, Suriye ve Irak'ta elebaşları sahadan sildi, öldürülen toplam terörist sayısı 800'ü aştı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 08:20, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 08:31
Batı destekli terör baronları, Suriye ve Irak'ta 80 bin kilometreyi aşan alanda adım adım izleniyor. KCK üyeleri, PKK'nın kurucuları, terör örgütünün sözde eyalet, eğitim ve mali sorumluları MİT'in 'özel hedefi' oluyor.
Sahadan gelen istihbaratların ardından PKK'nın elebaşları SİHA'lar tarafından nokta atışıyla etkisiz hale getiriliyor.
HER FÜZE HEDEFİ BULUYOR
Bir senede 100'ü terör elebaşı olmak üzere 800 hain öldürüldü. MİT'in listesindeki teröristleri gizlenmek için her yolu denedi ancak kurtulamadı.
Son olarak Suriye'nin Kamışlı ilçesinde örgütün silah-mühimmat sorumlusu Baran kod adlı terörist, hareket halindeki aracı iki füze ile vurularak öldürüldü.
YILMAZ BİLGEN