Dereye düşen kızını kurtarmak istedi, ikisi de hayatını kaybetti

Baba ve kızın sudan çıkmadığını görenler durumu AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Burada fotoğraf çekmek isteyen Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü.

Samsun'dan kızını ziyaret için Bursa'ya gelen 68 yaşındaki Mustafa Bolat ve 39 yaşındaki kızı Esma Çiçek Osmangazi ilçesi Dağakça köyü Kaplıkaya Deresi kenarına gitti.

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