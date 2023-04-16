İnstagram üzerinden 20 milyon liralık vurgun

Şebekenin Instagram uygulamasındaki yüksek takipçili hesapları ele geçirip ardından "Kripto paradan yüksek kazanç" vaadinde bulundukları paylaşımlarla insanları dolandırdıkları belirlendi.

Büyük paralar kazanmak isteyenler ise bu kişilere para yolluyor. Çete bu paraları yabancıların üzerine yasal bahis sitelerinde açılan hesaplara yollayıp izini kaybediyorlar. Dolandırıcıların bahis sitelerinden çektikleri paraları, şebekenin başında bulunan S.D.'nin kurduğu hırdavat şirketine aktardığı saptandı.

Şirketten alışveriş yapılmış gibi göstererek faturalandığı ve herhangi bir polis baskınında ticaret yaptıkları ve dolandırıcılık ile alakalarının olmadıklarını gösterir plan hazırladıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların daha sonra ise mağdurlardan "işlem ücreti, vergi, banka bloke ücreti" adı altında tekrar para istediği, adliye binası önünden, "Haciz işlemleri için mahkemeye veriyoruz" fotoğrafları atarak para almaya devam ettikleri belirlendi.

Operasyonda çok sayıda telefon, GSM hatları ve bilgisayar ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN