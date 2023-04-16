İnstagram üzerinden 20 milyon liralık vurgun

Togg dünyaya ne zaman açılacak?
Togg dünyaya ne zaman açılacak?
Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting
Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting
Belediyeden işçilere taksitle maaş ödemesi
Belediyeden işçilere taksitle maaş ödemesi
SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam
Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam
Bakan Soylu: Tunceli'de terörist kalmadı, orayı da temizlemiş olduk
Bakan Soylu: Tunceli'de terörist kalmadı, orayı da temizlemiş olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşası başlayan konut sayısı 100 bini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşası başlayan konut sayısı 100 bini buldu
TCG Anadolu ziyarete açılıyor
TCG Anadolu ziyarete açılıyor
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
Müsilaj kabusu geri mi döndü?
Müsilaj kabusu geri mi döndü?
Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?
Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?
'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'
'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'
Yerli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
Yerli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
Kızılay ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Kızılay ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Erdoğan saat 20.23'te düğmeye basacak
Erdoğan saat 20.23'te düğmeye basacak
Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti
Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti
YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak
YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak
Doktoru odaya kilitleyip saldırdı
Doktoru odaya kilitleyip saldırdı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İnstagram üzerinden 20 milyon liralık vurgun

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Instagram üzerinden 20 milyon TL'lik vurgun yapan 14 kişilik suç şebekesini dün Ankara merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda çökertti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 08:45, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 08:40
Yazdır
İnstagram üzerinden 20 milyon liralık vurgun

Şebekenin Instagram uygulamasındaki yüksek takipçili hesapları ele geçirip ardından "Kripto paradan yüksek kazanç" vaadinde bulundukları paylaşımlarla insanları dolandırdıkları belirlendi.

Büyük paralar kazanmak isteyenler ise bu kişilere para yolluyor. Çete bu paraları yabancıların üzerine yasal bahis sitelerinde açılan hesaplara yollayıp izini kaybediyorlar. Dolandırıcıların bahis sitelerinden çektikleri paraları, şebekenin başında bulunan S.D.'nin kurduğu hırdavat şirketine aktardığı saptandı.

Şirketten alışveriş yapılmış gibi göstererek faturalandığı ve herhangi bir polis baskınında ticaret yaptıkları ve dolandırıcılık ile alakalarının olmadıklarını gösterir plan hazırladıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların daha sonra ise mağdurlardan "işlem ücreti, vergi, banka bloke ücreti" adı altında tekrar para istediği, adliye binası önünden, "Haciz işlemleri için mahkemeye veriyoruz" fotoğrafları atarak para almaya devam ettikleri belirlendi.

Operasyonda çok sayıda telefon, GSM hatları ve bilgisayar ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber